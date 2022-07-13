Vali Tuncay Sonel, festivalde Ordulular adına ‘ağalığı' devraldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Korgan ilçesinde 64'üncüsü düzenlenen Orman Gülü Kültür ve Sanat Festivali'ndeki ağalık yarışmasında, ilçenin hizmetlerinde kullanılması için 1 milyon TL aktarılması talimatını verdi, Ordu halkı adına ağalığı alarak, ilçe kaymakamına emanet etti.

Korgan ilçesinde düzenlenen Geleneksel 64'üncü Orman Gülü Kültür ve Sanat Festivali'nde ağalık yarışması düzenlendi. Yarışmaya birçok iş adamı katıldı ancak ağalık yarışmasını kazanan şahıs miktarın çok yüksek olduğunu ve ödeyemeyecek durumda olduğunu belirtti, alanda kısa süreli bir anlaşmazlık yaşandı.

Bu esnada festivale katılım sağlayan Ordu Valisi Tuncay Sonel devreye girerek, Korgan ilçesinde hizmetlerde kullanılması için 1 milyon TL aktarılacağını ve bunun Korgan halkı için kullanılması talimatını verdi. Sonel, ağalık için ise bütün Ordu ili adına bu ağalığı aldığını ve İlçe Kaymakamı Mikail Ersöz'e emanet ettiğini duyurdu. Festivale katılım sağlayan vatandaşlar Vali Tuncay Sonel'in duyarlı davranışından dolayı alkış ve tezahüratlar ile kendisine destek verdi.

Vali Tuncay Sonel'in, yaşanan kısa süreli sorunu çözmesi üzerine vatandaşlar, Ordu'ya ve Korgan ilçesine yaptığı hizmet ve verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti.