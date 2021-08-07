Vali ve başkandan tarım işçilerine yakın ilgi

Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan Mevsimlik Tarım İşçileri Konaklama Alanına giderek, burada kalan işçileri ziyaret etti ve yürütülen çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Beraberinde, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Perşembe Ziraat Odası Başkanı ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile birlikte Saraycık METİP Alanına gelen Vali Tuncay Sonel, burada bulunan sağlık ve eğitim tesislerinde incelemede bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte konaklama alanındaki tesislerde yer alan ve 204 kayıtlı öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü derslikleri de gezen Vali Sonel, çocuklara verilen eğitimler, sosyal ve kültürel aktviteler hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitimlerin verildiği derslikleri tek tek gezen Vali Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Güler dersliklerde eğitim alan çocuklarla tanışarak, sohbette bulundular ve onlara çeşitli armağanlar verdiler. Öğrencilere sinema ve palyaço gösterileri sözü de verdiler.

Beraberindekilerle birlikte konaklama alanında yer alan 221 çadırda kalan bin 211 fındık işçisini de bulundukları çadırlarda ziyaret eden Vali Sonel, fındık işçilerine “Ordu'ya hoş geldiniz. Hayırlı ve sağlıklı bir çalışma dönemi diliyoruz ” diye konuştu.

Konaklama alanında bulunan Mehmet Yabatu isimli ailenin çadırına konuk olan Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler, ikram edilen çay eşliğinde tarım işçileri ile sohbette bulundular.

Sohbet esnasında kendisine iletilen bazı taleplerin yerine getirileceğini söyleyen Vali Sonel, üzücü durumların yaşanmaması için ailelerden çocuklarını derelerde ve denizde kontrolsüz alanlarda yüzmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.