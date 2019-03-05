Vali Yavuz afet bölgesini inceledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan afetini yerinde inceledi.

Beraberinde daire müdürleri ile Gölköy ilçesine giden Vali Seddar Yavuz, ilçede bazı inceleme, ziyaret ve temaslarda bulundu. Programına, ilk olarak ilçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde yapımı devam eden ve 114 işyeri, 5 sosyal tesisten oluşan Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında incelemede bulunarak başlayan Vali Seddar Yavuz, yaklaşık 20 milyon TL'ye malolacak Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatının son durumu hakkında Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert'ten bilgi aldı.

Vali Seddar Yavuz, Gölköy Küçük Sanayi Sitesi inşaatında yaptığı incelemenin ardından Sarıca Mahallesi'nde meydana gelen heyelan afetini, beraberindeki teknik ekiplerle birlikte yerinde inceledi. Heyelanlı bölgenin her tarafını gezen ve heyelanın boyutunu yerinde gören Vali Yavuz, afete maruz kalan mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Heyelan afetiyle ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirten Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olduğunu, bugüne kadar meydana gelen afet olaylarında olduğu gibi Sarıca Mahallesi'nde afetten etkilenen vatandaşların da yanında olduğunu söyledi.

Can emniyetinin en öncelikli amaçları olduğunu ifade eden Vali Yavuz, heyelandan etkilenen ve evleri tahliye edilecek olan afetzedelere gereken kira yardımının yapılacağını kaydetti.