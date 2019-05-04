Vali Yavuz: “Bazı kurum müdürlerimizin iş adamlarımızla temaslarının olmadığını müşahede ettik”

Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen, Milli Üretim Seferberliği'nde Paydaşlarla Etkileşim Toplantıları (MÜSPET) devam ediyor.

Daha önce gıda imalatı sektörü, hazır giyim-tekstil sektörü, mobilya-orman ürünleri sektörü, maden işleme sektörü ile yapılan toplantılar, cam, seramik ve çimento sektörü temsilcileri ile devam etti.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fikri Balta, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, İl Defterdarı Kemalettin Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zeki Ardahanlıoğlu, Ordu OSB Müdürü Olgun Topkaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ordu İl Koordinatörü Ethem Gözkonan, DOKA Ordu İl Temsilcisi Harun Göçer, banka müdürleri ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Valiliğimizin başlattığı ve kısa adı MÜSPET olan Milli Üretim Seferberliği Paydaşlarla Etkileşim Toplantılarını sürdürüyoruz. Bugün de cam, seramik ve çimento imalatı sektörü temsilcilerinin katılımıyla bir istişare toplantısı yapacağız. Burada amacımız, firmaların karşılaşmış olduğu sorunları tespit etmek, kamu kurum ve kuruluşlarımızın sağladığı imkanlar ve fırsatlar hakkında kendilerini bilgilendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız” dedi.

“Gördüğüm kadarıyla zaman zaman bazı kurum müdürlerimizin iş adamlarımızla temaslarının olmadığını bu toplantılarda müşahede etmiş olduk” diyen Vali Yavuz, “Bu toplantılarda, KOSGEB dahil olmak üzere TKDK ve banka müdürlerimizle bir arada bulunmanın faydalı olacağını düşünüyorum. İlimizin ekonomisini hep beraber daha iyi bir noktaya getirme gayretlerimiz artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

Toplantıda, DOKA Ordu İl Temsilcisi Harun Göçer toplantıya ilişkin sunum yaparak, sektör kapsamında Ordu'ya ilişkin istatistiki bilgilere yer verdi.

Toplantıda ayrıca sektör temsilcileri tarafından yaşadıkları sıkıntı, görüş ve öneriler dile getirildi.