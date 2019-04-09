Vali Yavuz: “Büyükşehir emin ellerde”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i ziyaret etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinde Mehmet Hilmi Güler'e görevinde başarılar dileyen Vali Seddar Yavuz, 31 Mart seçimlerinin Ordu'da demokratik olgunluk, hoşgörü ve nezaket içinde geçtiğini belirtti. Vali Yavuz, “Bu vesileyle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etmiş, dostluklar kurmuş, ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir Bakanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş olması şahsen beni de ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Bakanımızın bu engin tecrübeleri elbette şehrimize yansıyacaktır. Büyükşehir Belediyemize bundan sonraki yapacağı tüm hizmetlerde yanında olduğumuzu, destekçisi olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ordulu kardeşlerimiz müsterih olsunlar Büyükşehir Belediyesi emin ellerde. Bir kez daha Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve tüm ekibini kutluyorum. Hayırlı hizmetlere vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Güler: “Artık söz bitti icraat dönemi başladı”

Vali Yavuz'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Ordu'da sorunsuz bir seçim döneminin geride bırakıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, devlet ciddiyeti açısından çok güzel bir seçim dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Güler, “Seçimler demokrasinin şölenidir. İlimizde de seçim dönemi bu şölene yakışır şekilde gerçekleşti. Hem asayiş hem de sistemin genel işleyişi açısından en ufak bir problem olmadı ve halkımız gösterdiği teveccüh ile bizleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine layık gördü. Dün itibariyle vira Bismillah diyerek görevi devraldık. Halkımızdan aldığımız yetkiyle memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İlimizde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin katkı ve desteklerini de yanımıza alarak bu kenti halkımızla birlikte yöneteceğiz. Bize gösterilen teveccühün karşılığında farklı siyasi düşüncede olan herkesin oyunu alarak hizmet yarışında bayrağı devraldık. Bundan sonraki süreçte hiçbir ayrışmaya yer vermeden amacımız sadece Ordu'nun kalkınması olacaktır. Bizde artık söz dönemi bitti, icraat dönemi başladı” dedi.

Tören: “Sorumluluğumuzun farkındayız”

Altınordu Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette ise bir açıklama yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Vali Yavuz ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. Altınordu'ya hizmette hep birlikte çalışarak üzerilerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceklerini ifade eden Başkan Tören, “31 Mart bize bir sorumluluk tevdi edildi. Devletimize ve milletimize hizmet yolunda bir bayrak değişimi yaşandı. Bizlerde halka hizmeti Hakka hizmet sayan düşünce ile başlatılan çalışmalara, yerel yönetim ayağında katkı vermek; bu şehrin sevgi, muhabbet, huzur, güven ve bereket şehri olma noktasındaki vizyonuna önemli bir stratejik paydaş olup üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirmek için çalışacağız. Daima ilgi ve alakanızı gördük bundan sonrada bu yüksek ilgi ve birikiminize bizlerde mukabele ederek ‘vizyonu dünya kenti' şehir kimliğine uygun adımlar ve yatırımlar yapma çabamızı eksik etmeyeceğiz” diye konuştu.

Vali Yavuz'un ziyaretine Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Ekrem Ballı, Adem Öztürk, Bayram Gale, Ordu Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da bulundu.