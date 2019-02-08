Vali Yavuz: “Hayırseverlerin eğitim alanına yatırım yapması, toplumla kucaklaşma vesilesidir”

Ordu'da, hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılan ana sınıfının açılış töreni gerçekleştirildi.

Ordulu hayırsever iş adamı Cem Şenocak tarafından, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'ne yaptırtılan 2 katlı ana sınıfının inşaatı tamamlandı. Ordu Altınordu Saraycık İlkokulu-Ortaokulu bitişiğine yaptırtılan 2 katlı ‘Hasibe Şenocak Anasınıfı'nın açılışı, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve diğer protokol üyelerinin katılımlarıyla yapıldı.

Ordu'ya 16 yılda 3 bin derslik kazandırıldı

Açılış törenin konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 16 yılda sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirdiğini, bunlardan en önemlilerinden birisinin de eğitim olduğunu söyledi. Türkiye'de artık, yetersiz dersliklerden dolayı okula gidemeyen öğrencilerin kalmadığını ve sadece Ordu'da son 16 yılda yaklaşık 3 bin derslik yapıldığını vurgulayan Vali Yavuz, bu rakamın Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslik sayılarına eşit olduğuna dikkat çekti.

“Hayırseverlerin eğitim alanına yatırım yapması, toplumla kucaklaşma vesilesidir”

Eğitimin sadece devletin imkanları ile yapılabilecek, sadece Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluğuna bırakılabilecek bir alan olmadığını, hayırseverlerin de bu konuda yapacakları yatırımların öneminden bahseden Vali Yavuz, “Hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması ve yatırım yapması, fevkalade önemli aynı zamanda da toplumla kucaklaşma vesilesidir. O yüzden biz buraya sadece bir maddi katkı sunmak ve fiziki mekan temin etmek olarak bakmıyoruz, kazanılanın toplumla paylaşılmasıdır. O yüzden biz iş adamları ve zenginlerimizin böylesine toplumsal sorumluluk projelerinde, eğitim alanında da rol almalarını fevkalade önemsiyor ve bu tür açılışlara katılarak, onların sevinçlerine ortak olmak istiyoruz” dedi.

Anaokulunun yapımında emeği geçen Şenocak ailesine teşekkürlerini de ileten Vali Yavuz, sadaka-i cariyesi olanların, amel defterinin kapanmayacağını bildiklerini de sözlerine ekledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da yapılan ana sınıfının öneminden bahsederek, “İlk girişte papatya gibi evlatlarımızı görünce önemli bir görevin icra edildiğini ve bunun son derece yerinde bir yatırım olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu okulu ilk ziyaret ettiğimizde ek bir alana ve ek bir dersliğe ihtiyacı olduğu söylendiğinde bunu canı gönülden bu beldenin yetiştirdiği bir evlat olarak Cem Şenocak'ın üstlenmesi yeniden gelen gençlere de örnek olacaktır. Bu en büyük görev ve hayırdır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İş adamı Cem Şenocak da böylesine bir imkanı buldukları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen ana sınıfı gezilerek incelendi. Vali Seddar Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet ederek, onlara hediyeler de verdi.

Açılış törenine ayrıca, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Şenocak ailesi, ilgililer ve diğer protokol üyeleri de katıldı.