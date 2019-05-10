Vali Yavuz: “Hedefimiz ilahi kelimetullahtır"

Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda düzenlenen iftar yemeğinde bir konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Sizlerle iftar yemeğinde bir arada olmak benim için ayrı mutluluk” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu millet, seçilmiş bir millettir. Bu millete bir görev tevdi edilmiştir. Bu seçilmişlik ve görev tevdiliği de, ilahi kelimetullahın temsilcisi ve onun savunucusu olma görevi ve seçilmişliğidir. Bu ağır vebal, zor ve zorlu bir yolculuktur. Ağır bedeller ödemek zorunda kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz. Kendimizi tanımlarken, bunu etnisiteden uzak bir görev olarak tanımlamak lazım. Türk Milleti kavramı sadece Türkleri ifade etmez. Türk Milleti kavramının, etnik bir kavram olmadığını bilin. Bu coğrafyada yaşayan her bir vatan evladı, ilahi kelimatullahın savunucusu ve onun bir neferi olarak kendini konumlandırmalıdır. Bizim kendimizi iyi yetiştirmemiz, herkesi kucaklamamız gerekiyor.”

16 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya'nın da İmam Hatip Lisesinden mezun olduğunu hatırlatan Vali Seddar Yavuz, “Sefa kardeşimiz de bu okulda okumuş, şehadete koşmuş bir evladımızdır. Bu okula ismini vermek benim için ayrı mutluluktur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize başarılar, hayırlı Ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.

İftar programında, Şehit Sefa Kabakkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince “Yılın Annesi” seçilen Şehit Sefa Kabakkaya'nın annesi Nurcan Kabakkaya'nın plaketini Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz verdi.