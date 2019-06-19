Vali Yavuz: “Hizmetlerde süreç değil sonuç önemlidir”

Valilik toplantı salonunda, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısına, Vali Yardımcıları Ekrem Yaman, Bayram Gale, Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, ilçe kaymakamları ile daire müdürleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yavuz, “İl İdaresi Kanununa göre yılda 4 kez yapmamız gereken İl İdare Şube Başkanları Toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıda, ihtiyaçlarımızı, sorunlarımızı görüşeceğiz. İlimize yapılmakta ve yapılacak olan yatırımların, hizmetlerin, İşbirliği ve koordinasyon içerisinde, hızlıca yapılmasının önemli olduğunu değerlendiriyorum. Bu vesileyle özellikle yatırımcı kuruluşlarımızın ihalelerini, ihale hazırlıklarını bir gecikmeye mahal bırakmadan yapmalarını istiyorum” dedi.

Kamu hizmetlerini etkin ve süratli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasında gereken hassasiyetin gösterilmesini isteyen Vali Yavuz, “Herkesin işini en iyi şekilde yerine getirmesini sizlerden bekliyoruz. Biz, süreç odaklı devlet anlayışından, sonuç odaklı devlet anlayışına geçmek istiyoruz. Bu anlayış, Türk kamu yönetiminde devrimdir. Süreçleri konuşmayalım, sonuçları konuşalım. Önemli olan sonuçtur. Vatandaş verilen hizmetlerden memnun mu? Vatandaşın sorunu çözüldü mü? Gözyaşı dindi mi? Yüzünde tebessüm oluştu mu? Bunlara bakmamız lazım. Yıllardır Türkiye'de bürokrasinin çok eleştirilmesinin en önemli sebebi, süreç odaklı yönetimdir. Sonuca odaklanmak, bizim çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesidir” diye konuştu.

Kurum kültürünün ve kurum aidiyetinin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Vali Yavuz, “Ben değil, biz diyebilmeliyiz. Başarıyı da başarısızlığı da sahiplenmeliyiz” diye konuştu.