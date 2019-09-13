Vali Yavuz kararlı konuştu: “Kaçakçılık olaylarına göz açtırmayacağız”

İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinin birer sunum yaptığı toplantıda, 2019 yılının ilk 8 ayında Ordu'da gerçekleşen asayişe müessir olaylar, narkotik ve kaçakçılık suçları, trafik kazaları, istatistiki veriler doğrultusunda değerlendirildi.

Asayiş, narkotik, kaçakçılık ve trafik suçlarında, geçen yılın aynı dönemine göre artma veya azalma durumları ile olayların aydınlatılma oranlarının değerlendirildiği toplantıda, Ordu'da meydana gelen olayların Türkiye ortalamasına göre mukayesesi de yapıldı.

Yapılan sunumların ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Seddar Yavuz, “Ordu, Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden birisidir. Şehrimizin huzuru ve güvenliği için yoğun çaba sarf eden güvenlik birimlerimize çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ‘Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' projemizi sürdüreceğiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin, çocuklarımızın her türlü tehdit ve tehlikeden uzak eğitim-öğretim hayatlarını sürdürmelerine çok önem veriyoruz. Geçen yıl almış olduğumuz tedbir ve uygulamaları bu yıl da etkin bir şekilde uygulayacağız” dedi.

Bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla taviz vermeden sürdüreceklerini belirten Vali Yavuz, “Kaçakçılık olaylarına göz açtırmayacağız. Yapacağımız yoğun kontrol ve denetimlerle de trafik kazalarını asgari düzeylere çekeceğiz. Trafik konusundaki yol kontrol ve denetimlerini biraz daha artıracağız. İlimizde huzur bozucu davranışlara asla müsamaha etmeyeceğiz. Son dönemlerde artırdığımız içkili mekanlara yönelik kontrol ve denetimlerimiz de aralıksız sürdüreceğiz. Bu güzelim şehri, çok daha huzurlu ve güvenli hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız. İlçelerimizde kaymakamlarımızda gerekli tedbirleri alacaklardır. İşbirliği ve koordinasyonu çok önemsiyorum. Güvenlik birimlerimiz, diğer kurumlarımızla birlikte gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaklardır” diye konuştu.