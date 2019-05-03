Vali Yavuz: “Muhtarlar altın çağını yaşıyor”

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, seçimler sonrası göreve gelen muhtarlara görevlerinde başarılar diledi. Vali Yavuz, muhtarlar ile her fırsatta bir araya geleceklerini ifade ederek, sorun, talep ve şikâyetlerinin çözüme kavuşturulması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi.

Muhtarların aynı zamanda bir kamu görevlisi olduklarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara olan ilgisinden de bahseden Vali Seddar Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere olan ilgisi, sevgisi ve katkısı inkar edilemez. Bu devlette 30 yıl kaymakamlık ve valilik yapmış birisi olarak, herhalde muhtarlarımızın altın çağını yaşadığını söylesek abartmış olmayız. Dolayısıyla başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kapıları, daha önemlisi de gönülleri sizlere açılmıştır. Bu vesileyle sizlerle bundan sonraki süreçte daha verimli çalışmalar yapacağımızı söylemek isterim. Her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye, sizlerin sorun talep ve şikâyetlerinizi çözmeye elimizden geldiği kadar gayret göstereceğimizi de ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“KIRDES projelerini yakından takip edin”

İçişleri Bakanlığı tarafından Kırsal Altyapı Destekleme Projesi (KIRDES) kapsamında Valiliklere kaynaklar aktarıldığını ve kırsal alanda ihtiyaç duyulan acil alt yapı hizmetlerini tamamlamak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile protokollerin imzalandığını hatırlatan Vali Seddar Yavuz, ihalesi tamamlanarak yapımına başlanılan yolların muhtarlar tarafından denetlenmesini istedi.

Hizmetlerin takipçisi olmaları konusunda mahalle muhtarlarına çağrıda bulunan Vali Yavuz, “KIRDES projesi kapsamında önemli yollar yapıyoruz. Valilik olarak şu ana kadar 360 kilometre civarında yol yaptık. Bir kısmı da devam ediyor. Bu yolları lütfen takip edin. Özellikle teknik şartnamesine uygun şekilde yapılması konusunda hassas olun. Sahada gezin ve hizmete sahip çıkın. Ben göreve başladıktan itibaren 60 milyon TL civarında şu anda Ordu kırsal alt yapısına valilik olarak destek verdik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza huzurlarınızda yine sizler adına teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ordu'nun 772 mahallesi olduğunu hatırlatan Vali Seddar Yavuz, son yapılan seçimlerle 424 mahalle muhtarının yeniden seçildiğini, 348 mahalle muhtarının ilk defa seçilmiş olduğunu söyledi. Ordu il genelinde bayan muhtar sayısının 13 olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Seddar Yavuz, kadınların toplumda nezaket, zarafet ve incelik katacağını belirtti.

Yeni seçilen muhtarlara yönelik sorumluluk ve yetki alanları ile ilgili bilgilendirme yapılacağını hatırlatan Vali Seddar Yavuz, muhtarlardan mahalleye gelen güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istedi.

“Fındıkta verimin arttırılması gerekiyor”

Konuşmasının devamında fındık konusuna da değinen Vali Seddar Yavuz, fındıkta verimliliğin arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Bu nedenle fındıkta budama, gübreleme ve gençleştirme konusunda daha iyi bir noktaya gelinerek, verimin arttırılabileceğini ifade eden Vali Yavuz sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz fındık üretiminde Türkiye'de lideriz malum. Fakat fındıkla ilgili sorunumuz ne? Artık ağaçlarımız yaşlandı, verimi düştü. Fındıkta verimi artırmamız lazım. Dekar başına şu anda 80 ila 85 kilogram fındık alıyoruz. Bizim dekar başına minimum 200 kilogram çıkmamız lazım. Peki, eksikliğimiz ne? Şu anda budamada kötü bir durumdayız. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Valilik olarak, YİKOB olarak ciddi bir kaynak aktarıyoruz. Budama tekniklerini her yerde göstereceğiz. Bu budama işini fevkalade önemsiyorum. Sonra yeni bir proje yapıyoruz. Tarım Bakanımızla görüştüm, kendisine de anlattım. Bizim yeni bahçeler kurmamız lazım. Yaşlanan bahçeleri sökeceğiz. Sökmeye razı olan varsa bunu yapacağız, yok sökmeye razı değilse aralarına dikeceğiz. Ama bizim mutlak suretle fındık bahçelerimi gençleştirmemiz lazım. Bunları yapmazsak, her sene istismarcılara kapı açılır. Mahalle muhtarlarımızla birlikte bütün imkânlarımızı bir araya getireceğiz.”

Toplantıda İdare ve Denetim Müdürü Nurettin Karaman, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cevat Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Nusret Şahin tarafından, Türkiye'de Muhtarlık Teşkilatı ve Muhtarların Kanun gereğince görev ve sorumluluklarının yanı sıra, nüfus ve tarım konularında sunum gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda geçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Adem Öztürk, İdare ve Denetim Müdürü Nurettin Karaman, kurum müdürleri ve Altınordu ilçemizdeki 92 mahalle muhtarı katıldı.