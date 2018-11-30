Vali Yavuz: “Ordu'da 707 bin kişi sosyal güvenlik şemsiyesi altında"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da vergi tahakkuk ve gelirlerine bakıldığında gelirin gideri karşılaşamadığını, ayrıca il genelinde 707 bin kişinin sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu söyledi.

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, Ordu ilinde gerçekleştirilen vergi tahakkuk ve tahsilat durumları hakkında bilgiler verdi. Vali Yavuz, Ordu'da 2017 yılında 1 milyar 743 milyon TL'lik vergi tahakkuku olduğunu, 1 milyar 67 milyon TL'lik tahsilat yapıldığını ve tahsilat oranının yüzde 61 olduğunu kaydetti.

2018 yılında Ocak-Eylül ayları arasında 1 milyar 620 milyon TL'lik vergi tahakkuk ettiğini, bugüne kadar 929 milyon TL tahsilat yapıldığını belirten Vali Yavuz, “2018 yılının ilk 10 ayındaki tahsilat oranı da yüzde 57'dir. 2017 yılında genel bütçe giderlerimiz 1 milyar 974 milyon TL iken, gelirimiz ise 1 milyar 67 milyon TL'dir. Gelirin gideri karşılama oranı ise yüzde 54'dür. 2018 yılının ilk 10 ayı itibariyle, 1 milyar 889 milyon TL harcama yapılmış, 929 milyon TL gelir elde edilmiştir. Dolayısıyla gelirin gideri karşılama oranı da yüzde 49'dur. Bu sadece genel bütçe giderleri ve gelirleri açısından bir değerlendirmedir. Buna katma bütçeli kuruluşlar ile özel bütçeli kuruluşlar dahil değildir” dedi.

Ordu'da sosyal güvenlik hizmetlerinden faydalanan kişilerin durumlarına da değinen Vali Yavuz, il genelinde 707 bin 224 kişinin sosyal güvenlik şemsiyesi altında olduğunu söyledi. Vali Yavuz, “Ordu'da şu anda 13 bin 236 iş yeri mevcuttur. Toplam sosyal güvenlik kapsamı içindeki 707 bin 224 vatandaşımız, sosyal güvenlik şemsiyesi altındadır. Genel sağlık sigortası devlet tarafından karşılananlar hariç, toplam sosyal güvenlik kapsamı içerisinde tescil edilenlerin sayısı 619 bin 990'dır. Sosyal güvenlik kapsamında il nüfusuna oranlarsak yüzde 84'dür. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan nüfusumuz ise 35 bin 117'dir” diye konuştu.

“Ordu'da 162 bin SGK'lı 121 bin emekli var”

Vali Yavuz, il genelinde 162 bin SGK'lı, 121 kişinin emekli olduğunu da belirterek şu bilgileri verdi: “Sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı 162 bin 503'tür. Emekli Sandığına tabi 25 bin 311, Bağ-Kur'a tabi 27 bin 625, SSK'ya tabi 109 bin 567'dir. Sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam il nüfusuna oranı da yüzde 22'dir. Bu bizim açımızdan düşük bir rakamdır. Sosyal güvenlik kapsamında aylık alanlara, yani emekli olanlara bakacak olursak, emekli sandığından şu anda emekli olan kişi sayısı 18 bin 523, Bağ-Kur emeklisi sayısının 34 bin, SSK emeklisi sayısı da 69 bin 266 olmak üzere toplam ilimizde 121 bin 789 da emekli bulunmaktadır. Sosyal güvenlik kapsamındaki emeklilerin toplam İl nüfusuna oranı ise yüzde 16'dır. Sosyal güvenlik kapsamında bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı 335 bin 698'dir. Sosyal güvenlik kapsamındaki bakmakla yükümlü tutulanların oranı ise yüzde 45'tir. Ordu'da, 72 bin 882 kişinin genel sağlık sigortası devlet tarafından karşılanmaktadır. Genel sağlık sigortası primleri kendileri tarafından ödenen kişi sayısı da 14 bin 352 kişidir, bunların toplamı ise 87 bin 234 tür.”

“Sosyal devlet uygulamalarında Avrupa'dan öndeyiz”

Vali Yavuz, Türkiye'nin sosyal devlet uygulamaları bakımından Avrupa'dan önde olduğunu da belirterek şöyle konuştu: “Türkiye'de sosyal devlet uygulamaları bakımından, bugün biz Avrupa'nın önündeyiz. Bugün parası olsun olmasın, herkes sağlık kurumlarına gidebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yıllık 350 milyon TL civarında direkt vatandaşımıza ödeme yapıyoruz. Yaklaşık bu şehirde sadece 7 bine yakın evde bakım hizmeti alan vatandaşımız var. Sosyal Devlet uygulamaları olmadan sizin zengin olmanızın hiçbir kıymeti yok. Eğer gelir dağılımı, gelir dağılımlarını düzeltici yaklaşımlarınız yoksa bir devlet olarak, dolayısıyla sokakta, mahallede, evinizde rahat yatabilmeniz mümkün değil. Şimdi bu Ordu'nun genel fotoğrafı bu. Dolayısıyla bizim 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız fotoğraf budur. Bu fotoğrafı nasıl değiştirebileceğimizi, nasıl iyileştirebileceğini düşünmemiz lazım.”

“Tarımdaki dönüşüm bu yaşlı nüfusla yapılamaz”

Ordu'nun yaş ortalamasının Türkiye yaş ortalamasına göre 5-6 puan üstünde olduğunu belirten Vali Yavuz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Dolayısıyla Ordu yaşlı bir nüfusa sahiptir. İşte bu açıdan da şehir vizyonu çizdiğimiz de 3 OSB yetmez. 30 bin kişinin çalıştığı bir sanayi kurmamız gerektiği fikrinin sebebi de budur. Biz göç vermediğimiz gibi göç alacağız. İstanbul'da yaşayan gençlerimiz var, buraya gelmek isteyenler var. Çünkü, Ordulular toprağına çok bağlı. Bu insanları aynı zamanda bahçeleri var, evleri var, yurtları var. Tarımdaki değişim ve dönüşümü de bu yaşlı nüfusla yapamayız. Ordulu kardeşlerimizin buraya gelmesi, burada istihdam edilmesi, hafta sonları da, akşamları da bahçeleri ile ilgilenebilmesini sağlayacaktır. Bizim getirdiğimiz, üzerinde çalıştığımız yenilikleri de kullanacak durumda olacak. Yoğun şekilde bunun üzerinde çalışıyoruz. Bizim, OSB'ler üzerinde ısrarla çalışmamız lazım. En az 50 bin kişilik bir öğrenci kapasitesine ulaşan bir üniversite oluşturmamız lazım. Fındığı sadece fındık fiyatı üzerinden değil, verimi nasıl artırabileceğimiz hususunu tartışmamız ve buna bir nokta koymamız gerekiyor. Çünkü 85 kilogram dekar başına fındıktan ürün elde edip, daha sonra 300 kilogram verim elde edenlerle rekabet etmeyi düşünürseniz, bunun imkansız olduğu en iyi işadamları bilir. Birim alandan en fazla verimi almak zorundayız. Birim alandan en fazla verim alacak yöntemleri de şu anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP'la çalışıyoruz.”