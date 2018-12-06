Vali Yavuz: "Ordu'nun nüfusu gençleşmeli”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da tarım ve istihdam konusunda bir gelişme sağlanabilmesi için nüfusun gençleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin yaş ortalaması 78 olmasına rağmen Ordu'nun yaş ortalamasının 5-6 puan üzerinde 82-85 olduğunu vurgulayan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Tarım ve istihdamdaki değişim ve dönüşümü de bu yaşlı nüfusla yapamayız” dedi.

Altınordu, Fatsa ve Ünye'deki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması veya mevcut olanlarının kapasitesinin artırılarak orta vadede 30 bin kişinin çalıştığı bir alan oluşturmak hedefinde olduklarını kaydeden Vali Yavuz, “Şehrin vizyonu olarak çizdiğimiz 30 bin kişinin çalıştığı 3 OSB bir gün gelecek yetmeyecek. Çünkü zaman içerisinde göç alacağız. İstanbul'da yaşayan ve yeri, yurdu, bağı, bahçesi olduğu için memleketine gelmek isteyen gençlerimiz var. Ancak bu yaşlı nüfusla tarım ve istihdamdaki dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Dolayısıyla bizim, OSB'ler üzerinde ısrarla çalışmamız lazım. Ordu Üniversitesini en az 50 bin kişilik bir öğrenci kapasitesine ulaştırmamız lazım” diye konuştu.

Fındık üretimi konusuna da değinen Vali Yavuz, Ordu'da fındık bahçelerinin yaşlı olduğunu ve yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Yavuz, “Fındığı sadece fiyatı üzerinden değil, verimi nasıl artırabileceğimiz hususunu da tartışmamız gerekiyor. Çünkü yöremizde dekar başına 85 kilogram ürün elde edilirken batı bölgelerinde 300 kilograma kadar verim elde ediliyor. 85 kilograma karşılık 300 kilograma karşı rekabet etmeyi düşünürseniz, bunun imkansız olduğu en iyi işadamları bilir. Birim alandan en fazla verimi almak zorundayız” şeklinde konuştu.