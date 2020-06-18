Vali Yavuz, Ordu'ya veda etti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, Ordu'dan ayrıldı.

Ordu Valiliğindeki son mesaisine, valilikte görev yapan mülki idare amirleri, birim müdürleri ve kurum personellerine ziyarette bulunarak başlayan Vali Seddar Yavuz, helallik diledi. Kendisini uğurlamak üzere valiliğe gelen vatandaşlarla toplantı salonunda bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, burada vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek, helallik dileğinde bulundu. Vali Yavuz, makama gelen vatandaşlar ve şehit yakınları ile de vedalaştı.

Daha sonra Valilik Binası önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan Vali Seddar Yavuz burada tören mangasını selamlayarak, kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştı. Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, yeni görev yerinde başarılar dileyerek, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'a çiçek takdim etti.

Veda programında konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, bugün itibariyle Ordu Valiliği görevinin sona erdiğini hatırlatarak, “Bugün itibarıyla Karadeniz'in incisi, gözümüzün nuru Ordu'muza veda ediyoruz ama bu ayrılık fiziki ayrılık olmaktan öteye geçmeyecek. Çünkü, biz bu şehre gönlümüzü verdik. 3 yıl bu şehre hizmet ettik. Ben herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve Kocaeli'de bir evinizin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü, mesafeler ancak dostlukları pekiştirir, kuvvetlendirir. İnanıyorum ki çalışırken, görevdeyken daha mesafeli, daha resmi ilişkilerimiz söz konusu iken, şimdi artık Ordu Valiliği unvanımız yok. Artık sadece Vali Seddar Yavuz unvanı var daha doğrusu Seddar Yavuz var. Dolayısıyla kapımız, gönlümüz size sonuna kadar açık. O yüzden yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla hakkınızı helal edin. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın” diye konuştu.

Uğurlama programına katılan basın mensuplarıyla da helalleşen Vali Seddar Yavuz, “Sizleri kardeşim gibi gördüğümü biliyorsunuz. Sizinle olan her bir ilişkimiz, gönül ilişkisi oldu. Bir basın mensubu-vali ilişkisi olmadı hiçbir zaman. Sizleri gerçekten seviyorum. Çünkü, eğer bu şehirde güzel şeyler olmuşsa, sizlerin sayesinde oldu. Pandemi sürecinde özellikle bir kez daha sizin becerilerinizi, yeteneklerinizi gördük ve bundan büyük bir mutluluk duyduk. Gerçekten muhabirinden tutun, yazarımıza kadar her alandaki arkadaşıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Seddar Yavuz, veda programı sonunda kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşarak Ordu'dan ayrıldı.