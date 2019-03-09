Vali Yavuz: “Proje üretmiyoruz”

çağrı ilanı kapsamında projelerine destek almak isteyen yatırımcılara çağrıda bulunarak, “Bu imkanı, bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

TKDK'nın 5. Başvuru Çağrı İlanında et, süt ve yumurta üretimi için 08 Nisan 2019 ile 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında, süt, et, meyve-sebze ve su ürünleri işleme projeleri için 24 Mayıs tarihine kadar TKDK Ordu İl Koordinatörlüğüne başvuruda bulunulması gerektiğini kaydeden Vali Yavuz, “TKDK çok ciddi kaynaklar sağlıyor. Ama biz proje üretip bu kaynağı arzu ettiğimiz düzeyde kullanamıyoruz. Proje üretmede ciddi sıkıntılarımız var. Gelişme ve kalkınma hamlesinde iller yarışıyor. Bu kaynakları iyi kullanan iller bir adım öne çıkıyor. Bu sebeple, TKDK kaynakları hakkında ilçelerinizdeki iş adamlarını, yatırımcıları iyi bilgilendirin. TKDK'nın sağladığı kaynakları ve imkanları tanıtın. TKDK'nın sağladığı kaynaklar, yörenizdeki ticari hareketliliğe ve istihdama önemli katkılar sağlayacaktır. Bu imkanı, bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz” diye konuştu.