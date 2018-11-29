Vali Yavuz: "Sel sonrası mağduriyetler gideriliyor"

Ünye'de görev yapan muhtarlarla Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, mahalle muhtarlarının şikayet, sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ordu Valisi Seddar Yavuz konuşmasında, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yönetim sistemini yeniliyor ve özellikle katılımcı bir demokrasi anlayışı ile beraber yeni ufuklar açıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni Türkiye, vatandaşı ile daha iç içe, daha yakın, işbirliği yapan, dinleyen bir devlet anlayışına doğru gidiyor. Düne kadar yanından geçmenin bile zorlukları olduğu külliyenin, daha önceki Çankaya, bugün bütün muhtarlarımıza toplumuzun tüm kesimlerine açık hale geldi. Bu zihinsel değişim, köklü bir anlayış değişikliğidir. Elbette bu değişimi gerçekleştirmek kamu açıcından çok da kolay değildir. Alışkanlıkların değişmesi, gelen her misafire kapının açılması, onların güler yüzle ve ayakta karşılanması bir hayli dirençle karşılaşılmıştır. Geldiğimiz noktada vatandaşına sırtını dönen, ona tebessümü çok gören hiçbir anlayışın artık hüküm sürebilmesi mümkün değildir. Bu bürodaki hizmetlisinden, bir şehrindeki kaymakam ve valisine, belediye başkanına uzanan ve herkesin vatandaşına gülen bir yüzle bakması ve onun yüzünde ki tebessümün sebebi olması bir tercih değil, zorunluluktur. Bu anlayışla bu şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu toplantıları gerçekleştirmemizin en büyük sebebi birlik beraberlik ve bahsettiğim anlayışın devamıdır" dedi.

"Mağduriyetler gideriliyor"

Ünye başta olmak üzere Ordu'nun bazı ilçelerinde 8 Ağustos 2018 tarihinde yaşanan sel afeti sonrasında mağduriyetlerin giderilmeye çalışıldığını söyleyen Vali Yavuz, “Sel afeti nedeniyle mağduriyeti olan vatandaşlarımızın sorunlarını da kısa zamanda çözmeyi bekliyoruz. Cevizdere Köprüsü'nü 2 ay gibi bir sürede yaptık, bitirdik ve ulaşıma açtık. Bu bir rekordur. Eski Türkiye'de olsaydı bu köprüyü 3-4 senede zor yapardık. Ama çok şükür ki; Türkiye'nin geldiği seviye 2 ay gibi kısa bir sürede yapma fırsatı verdi. Diğer köprülerimizi de inşallah yapacağız. Bunu yakinen takip ediyoruz. Dolayısıyla hizmet yapmak konusunda sorunumuz yok, hizmetleri yapıyoruz. Ama biz gönülleri de yapmak istiyoruz. Bu çağda hizmet yapmanın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz gönüllerde olmak, gönül kazanmak ve gönüller arasında köprü kurmak istiyoruz. Devletin bekası ancak, insanı yaşat ki devlet yaşasın dediğimiz, insanın gönlünü al ki bu devlet kıyamete kadar yaşasın. Sadece 81 milyon vatan evladının değil, bizlere umudunu bağlamış İslam dünyasına ve tüm insanlığa şemsiye olsun. İşte bu anlayışa yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, konuşmasının ardından toplantıya katılan muhtarların dile getirdiği konuları dinleyerek, toplantıda hazır bulunan kurum müdürleri ile birlikte anlık çözüm bulmaya çalıştı ilgililere talimat verdi.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.