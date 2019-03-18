Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş insanlarsınız"

Ordu Valisi Seddar Yavuz eşi Selda Yavuz ile birlikte 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile düzenlediği yemek programında bir araya geldi.

Ordu Valiliği tarafından bir otelde düzenlenen yemekte Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazileri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Dua okunarak başlanan yemek programında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, ”Sizler seçilmiş insanlarsınız. Ne mutlu ki şehit annesisiniz, ne mutlu ki şehit babasısınız, ne mutlu ki şehidin eşisiniz, çocuğusunuz. Kimi ölürken ailesini, milletini utandırır. ‘Keşke böyle bir evladım olmasaydı, taş olsaydı‘ dedirtir. Bütün Türk milleti o hainin yaptığı hainliklerden utanır. Şehitlerimiz de ölürken hem kendini hem ailesini hem de milletini şereflendirir. Onurlandırır, gururlandırır. Herkes gökteki yıldız gibi şehitlerimize bakar. Şehitlerimize dua eder, bu millet şehitlerini gönüllerine yazar. Acınızı gerçekten içinde hisseder” dedi.

“Milletimiz sizlere sevgi, saygı, hürmet ve minnet duyuyor”

“Milletimizin sizlere duyduğu sevgiyi, saygıyı, hürmeti ve minneti çok yakından biliyorum” diyen Vali Seddar Yavuz, ”Bir şehit annesi ya da bir şehit evladı görsek, içimiz parçalanır. Ama her zaman bir tesellimiz var. O tesellimiz de şehitlerimizin Allah'a koşması, Allah'la buluşması, Allah'la şereflenmesidir. O yüzden ömrün ne kadar uzun olduğu, ya da ne kadar kısa olduğu önemli değil, önemli olan bu dünyadan sonra gerçek dünyada nerede olduğundur. Bu dünyada 100 yıl, 90 yıl yaşayabilirsin. Önemli olan sondur” diye konuştu.

Vali Yavuz, ”Bizim hesabımız, halkımızadır, Hakk'adır. Bunun dışında kimseye verilecek ne sizin, ne bizim hesabımız yoktur. Önemli olan vicdanen yattığınızda, yastığa başınızı koyduğunuzda, ‘ben milletimiz için, dinimiz için elimden geleni yaptım' diyebiliyorsanız sizden bahtiyarı yoktur. İnsanları kandırabiliriz ama hesap var. O yüzden ben her defasında sizlerle buluştuğumda başka bir dünyaya gidiyorum. Yanınızdayız, emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz. Allah son günde inşallah sizleri sevdiklerinizle, şehitlerinizle, kahraman gazilerinizle cennette kavuştursun” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Programda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Seddar Yavuz'a plaket takdim etti.

Yemeğe AK Parti Ordu Milletvekilleri Dr. Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Vali Yardımcıları Adem Öztürk, Ekrem Ballı, Bayram Gale, Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Polis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Şenel Şahin, daire müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.