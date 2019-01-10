Vali Yavuz: "Uyuşturucu ile mücadele en önemli hedeflerimiz arasında"

Ordu Valiliği tarafından sürekli olarak düzenlenen ‘Muhtarlar Toplantısı'nda, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, alınan ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz başkanlığında sürekli olarak düzenlenen muhtarlar toplantısı, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda, Ordu'da görev yapan muhtarlara, Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, uyuşturucu ile mücadele, yapılan operasyonlar, alınması gereken tedbirler ve madde bağımlılığını konu alan sunum gösterisi izlettirildi. Toplantıda, Yeşilay Ordu şubesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hazırlanan sunum gösterisi de katılımcılara gösterildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2018 yılında 505 operasyon, 64 gözaltı

Toplantıda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, hükumetin ve İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadeleye verdiği önemden bahsederek, Ordu ilinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çekti. Vali Seddar Yavuz, “2018 yılında 505 operasyon yapılmış, şüpheli olan bin 130 kişinden 64'ü tutuklanmıştır. 2017 yılında ise bu rakamlar, 717 operasyon, 973 şüpheli şahıs ve 131 tutuklama şeklindedir. Görüldüğü gibi elde edilen maddeler ile önemli sonuçlar elde ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Muhtar arkadaşlarımız başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin uyuşturucu ve bağımlılık konusunda önemli çalışmalar yapması gerektiği çok açık. Polisiye tedbirleri çok önemsiyor ve kıymetli buluyoruz ama bu konunun sadece polisiye tedbirler ile çözülemeyeceğini hepimiz bilmeliyiz” dedi.

"Uyuşturucu ile mücadele en önemli hedeflerimiz arasında"

Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu ile ilk tanışmanın merak, arkadaş çevresi ve diğer faktörler olduğuna dikkat çekerek, ailelerin çocuklarına vermesi gereken doğru eğitimin öneminden bahsetti. Vali Yavuz, Ordu Valiliği tarafından hayata geçirilen ve dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması başta olmak üzere, üst düzey ilgi, alaka, sorunların giderilmesi ve maddi, manevi destek sağlanmasının hedefleyen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi'nin öneminden de bahsetti. Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelenin en önemli hedefleri arasında yer aldığına dikkat çeken Yavuz, bugün itibari ile 2 bin 588 hami olduğunu belirterek, 15 faaliyetin de sürdüğüne dikkat çekti.

Toplantıya ayrıca, kaymakamlar, daire müdürleri, ilgililer ve Ordu'da görev yapan muhtarlar katıldı.