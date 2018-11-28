Vali Yavuz: “Vatandaşa efendilik etme dönemi artık bitmiştir”

Vatandaşımıza efendilik etme dönemi artık bitmiştir” dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı. Vali Seddar Yavuz, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı ile Altınordu ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında, muhtarların sorun, şikayet ve taleplerini dinlendi.

İstişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Yavuz, Türk idare sisteminin en önemli parçalarından bir tanesinin muhtarlık kurumu olduğunu söyledi. Vali Seddar Yavuz, “Sizler, mahalledeki yaşayan vatandaşlarımızın teveccühü ile seçilen, aynı zamanda kamu görevi icra eden ve bir ölçüde de bizim meslektaşımız olan, orada devleti temsil eden bir mesleği ifa ediyorsunuz. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Muhtarlarımızın ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek kısa sürede çözüm üreteceğiz”

Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, idare sistemini yenilediğini ve geliştirdiğini belirterek, “İstişare kültürünü, ortak aklı ve birlikte yönetim anlayışını yani demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla işletmeye çalışan bir anlayışı da, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye gerçekleştiriyor. O anlamda muhtarlarımızın birçoğu daha önce birçok insanın geriden baktığı, merak ettiği külliyeyi de yakından görerek ve Cumhurbaşkanımız ile buluşarak ihtiyaç ve sorunlarını ifade etme fırsatı buluyor” şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye'deki değişim ve dönüşüm ile birlikte 30 yıldır devletin içerisinde bulunan birisi olarak toplantıları hep icra ediyoruz ama özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu toplantılar daha yoğunlukla yapılıyor, ihtiyaç, talep ve sorunlar belirleniyor bu ihtiyaç ve sorunların çözümü noktasında da bir irade ortaya konuyor. Bu hafta içerisinde ilçelerimizde tüm kaymakamlarımız, mahalle muhtarlarımızla buluşacak, onların ihtiyaç ve sorunlarını dinleyecek ve çözümü noktasında gerekli gayret ve çabayı sarf edecekler. Bugün itibariyle Altınordu ilçemizde kıymetli kaymakamımız ve belediye başkanımızın ve müdürlerimizin de katılımıyla sizlerin ihtiyaç ve sorunlarını dinleyeceğiz, onlara kısa sürede çözüm üretme noktasında her zaman olduğu gibi bir gayret sarf edeceğiz.”

“Vatandaşa efendilik etme dönemi bitti, hizmet etme dönemi başladı”

Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşlara hizmet etme anlayışının yükselerek devam ettiğine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Biz sadece ve sadece bu millete hizmet etmek için bir görev ifa ediyoruz ve bu vesileyle vatandaşımız bize saygı gösteriyor. Vatandaşımıza efendilik etme dönemi artık bitmiştir. Vatandaşımıza hizmet etme dönemine girdik ve bunu pekiştireceğiz. Dolayısıyla seçilenler dahil atananlar dahil hangi görevde bulunursanız bulunun bu milletin hizmetkarı olduğunuzu asla unutmayın. Makamlar ve mevkiler lütuf olduğu kadar imtihandır. İnşallah hepimiz bu imtihanımızı verebiliriz. Başta aziz milletimize sonrada Allah'ın huzurunda alnımız ak olur” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından gerçekleştirilen istişare toplantısında Vali Yavuz, muhtarların talep, sorun ve şikayetlerini dinledi. Toplantıya katılan muhtarlar da kendilerini dinlemesinden, sorun ve taleplerine karşı duyarlı davranışından dolayı Vali Seddar Yavuz'a teşekkür ettiler.