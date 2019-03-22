Vali Yavuz'dan belediye başkanlarına teşekkür plaketi

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimi ile görev süreleri dolacak olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Vali Seddar Yavuz'a veda ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen veda ziyaretinde, Vali Seddar Yavuz tarafından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'a, ilimize yaptıkları hizmet ve çalışmalar vesilesiyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdimi esnasında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Engin Tekintaş başkanımızla hem Altınordu hem de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, iki yıla yakın bir süre birlikte çalıştık. Celal Tezcan başkanımızla da görev süresi içerisinde Altınordu Belediyesi'nde güzel çalışmalar yürüttük. Yapmış olduğunuz hizmetler için bu şehrin valisi olarak her iki başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bundan sonraki yaşamınızda da sağlıklı huzurlu, bereketli bir ömür diliyorum. Rabbim güzellikler nasip etsin” dedi.

Vali Seddar Yavuz'a teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Öncelikle iki yılı bulan bir süre sizinle çalışmaktan çok mutluyum, memnunum. Milletimize verdiğimiz hizmetlerde, bizlere her türlü kolaylığı sağladınız. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Bizler inanıyoruz ki, yaptığımız hizmetlerin kalıcılığı olacak. Yapılan bu hizmetlerde, sadece şahsımızın değil gerek kurumsal olarak sizlerin gerekse kaymakamlıklarımızın, Altınordu Belediyemizin, kamudaki görev yapan tüm kardeşlerimizin emeği var. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bu güzel hediyeler de zannediyorum bizim için en başköşede olması gereken özel bir hediye” diye konuştu.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan da, “Sizinle kısa bir zaman da olsa birlikte çalışmak, bir zevk, bir ayrıcalık oldu. Duygularımı tam ifade edemiyorum. O yüzden çoğunu içime saklıyorum. Sizin gibi ideal bir vali ile çalışmak, bizim için onurdur. Halkın tamamını kucaklayan, hem astıyla, hem üstüyle çok iyi geçinebilen ve gerçekten Türkiye için model oluşturan bir valilik yürütüyorsunuz. Ben de buradaki bürokratik tecrübemle bunu anlatmak istiyorum. Allah sizin ömrünüzü hayırlı etsin, hizmetinizi daim etsin. İnşallah sizler bu ülkede daha iyi yerlerde, daha iyi makamlarda, daha fazla insana hizmet edecek görevlerde bulunursunuz. Bize bu vermiş olduğunuz hediyeyi, bu güzelliği inşallah ömrümüzün sonuna kadar başucumda saklayacağıma söz veriyorum” diyerek, duygularını dile getirdi.