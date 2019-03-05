Vali Yavuz'dan iş adamı eşlerine çağrı

Ordu Valisi Seddar Yavuz, iş adamı eşlerine seslenerek Ordu Valiliği tarafından yürütülen “Gönülden Gönüle Projesi" kapsamında, toplumun dezavantajlı kesimine yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerine katkı ve destekte bulunmaya davet etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Valiliği tarafından yürütülen “Gönülden Gönüle Projesi" kapsamında, toplumun dezavantajlı kesimine yönelik sosyal sorumluluk faaliyetlerine katkı ve destekte bulunan iş insanlarına, STK temsilcilerine ve kamu yöneticilerine teşekkür plaketi takdim etti. Valilik toplantı salonunda düzenlenen plaket takdim töreninde bir konuşma gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, katkı ve destekte bulunan iş insanı, STK ve kamu yöneticilerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Zenginliğin, makam ve mevkiinin insanlara en büyük getirisinin varlıkları paylaşarak huzur bulmak olduğunu söyleyen Vali Seddar Yavuz, toplumla buluşmanın en önemli yollarından bir tanesinin iyilik yapmak olduğunun altını çizdi.

“10 bin kişinin sorunu çözüldü”

Vali Seddar Yavuz, Türkiye'de valiliğin işlevini ve formatını değiştirecek projelere imza attıklarını vurgulayarak, kendisi ve eşi Selda Yavuz tarafından yürütülen “Gönülden Gönüle” ve “Sevgimizi Paylaşalım" projelerinden bahsetti. Vali Yavuz, 2004 yılından bu yana valilik yaptığı illerde uyguladığı “Gönülden Gönüle Projesi" hakkında iş insanlarına ve STK temsilcilerine bilgi vererek, amaçlarının toplumun dezavantajlı gruplarını kucaklayarak, onların sorunlarını çözmek olduğunu hatırlattı.

“Gönülden Gönüle Projesi" ile Türkiye'de yaklaşık 10 bin kişinin sorununun çözüldüğünü ifade eden Vali Yavuz, projeye iş insanları ve STK'ların da destek verdiğini söyledi. Vali Yavuz, “Eğer bir evde, insanlar hala yerde yatıyorsa, evinde bir çekyatı yoksa, çocuğun bir yatağı yoksa, biz evimizde huzurlu yaşayamayız. O yüzden huzurlu yaşamak, aynı zamanda paylaşmaktan geçiyor. Paylaşmak, toplumla kucaklaşmak ve sevgi bağı oluşturmaktır” diye konuştu.

İş adamı eşlerine çağrı

Vali Seddar Yavuz, iş insanları, STK ve kamu yöneticilerinden sosyal sorumluluk projelerine destek vermelerini isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı: “Sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu sevgiyi karşılamak anlamında hamilik projesi başlattık. ‘Sevgimizi Paylaşalım' adını verdiğimiz bu projemize iş adamlarımızın ve eşlerinin desteğini, katkısını bekliyoruz. Eşim, şehrimizdeki iş adamlarının eşlerini konağa davet ediyor. Bu davet, hem tanışmak, hem de sohbet etmek amaçlıdır. Bu sohbetlerde, yürüttüğümüz sosyal projelerden de onlara bahsediyoruz. İş adamlarımızın eşlerinden beklediğimiz şey şu: İş adamlarımızın eşlerinin bir kısmının bir meşguliyeti olmayabilir. Hem sosyalleşme hem de sevgi evlerinde kalan çocuklara aile sıcaklığını, sevgilerini hissettirebilirler. Hem onları mutlu ederler hem de kendileri mutlu olurlar. Bu proje, Türkiye'de bir ilktir.”