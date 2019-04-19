Vali Yavuz'dan rekor

Ordu'da iki yıldır görev yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, bu süre içerisinde devlet-millet buluşması kapsamında 7 bin 570 kişiyi birebir dinleyerek rekor kırdı.

Ordu'da görev yaptığı yaklaşık 2 yıllık görev süresi içerisinde özellikle vatandaşın kolay ulaşabileceği bir valilik sözü veren Seddar Yavuz, bu süre içerisinde 26 halk günü, 12 mahalle buluşması gerçekleştirdi. Bu buluşmalarda birebir dinlediği insan sayısı 3 bin 355 olan Vali Seddar Yavuz, valilik makamında yine 4 bin 215 kişiyle birebir görüştü. Sosyal medyaya da büyük önem veren Vali Yavuz, son dört ayda sosyal medya kanalıyla kendisine ulaşan 548 kişinin sorununu çözdü.

Vali konağını da halka açan Vali yavuz, bugüne kadar vali konağında bin 618 vatandaşı konuk etti. Vali konağını halka açmanın büyük bir reform olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Gönülden Gönüle' projesi kapsamında eşimle birlikte 540 vatandaşımızın evine gittik, kapılarını çaldık, onların çay ve kahvelerini içtik. Dertleri varsa dertleriyle de dertlendik. Bu proje sadece benim yürüttüğüm bir proje değil, kaymakamlarıma da emir ve talimatımdır. Her hafta kaymakamlarımız kaç engelli, kaç yaşlı, kaç şehit ailesi, kaç gazi ailesi, kaç kimsesiz muhtaç aileye gittiğinin raporunu alırım. Bütün kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. 4 bin 766 vatandaşımızın evine bizzat kaymakamlarımız gitmiştir. Toplamda 5 bin 366 ailenin evine misafir olunmuştur. Bu gerçekten önemli bir rakamdır” dedi.

Vatandaşların valileri gördüklerinde gerilen değil, ‘iyi ki Valimiz geldi' diyen bir anlayışa evrilmesi gerektiğini ifade eden Vali Yavuz, “Bugün itibariyle bu şehirde 15 binin üzerinde insanla birebir çay, kahve içmek suretiyle onların dertlerini dinlediğim insan vardır. Kariyer günleri gibi günler düzenleyerek de gençlerle, özellikle büyük Türkiye, medeniyet tasavvuru üzerinde görüşlerimizi de paylaşıyoruz. Toplumun her kesimini gönülden kucaklıyorum. Bu ilde 772 bin kişinin valisiyim ve hizmet ederken biz hizmeti devletimizin bir hizmeti olarak görüyoruz. Artık valileri gördüklerinde gerilen değil, ‘iyi ki valimiz geldi' diyen, seven ve devletle milleti kucaklaştıran bir anlayışa evrilmeliyiz. Hangi kuruma giderseniz gidin, bizim sevgiyi artırmamız ve çoğaltmamız lazım” diye konuştu.