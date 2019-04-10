Vali Yavuz'dan vatandaşlara ‘UYUMA' çağrısı

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, Ordu ilinin ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda ise en başarılı illerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. 2017- 2018 yılında 8 bin 900 extasy hapı ve 169 kg'a yakın esrar maddesinin piyasaya sürülmeden ele geçirildiğini belirtti. Özellikle kenevir konusunda çok önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve geçen yıl 33 bin 346 kök kenevirinin henüz işlenip ürüne dönüştürülmeden ekildikleri yerde imha edildiğini belirten Vali Yavuz, “Aynı zamanda bin 219 operasyon gerçekleştirdik. Bin 723 şahsı gözaltı yaptık ve 247 şüphelide tutuklandı” dedi.

Uyuşturucu satımı ve kullanımıyla ilgili ihbarların en güvenilir şekilde alınabilmesi için cep telefonlarına yüklenen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) mobil uygulaması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Yavuz, şöyle konuştu:

“Özellikle anne ve babalara, ailelere, ebeveynlere sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızı merak edin, çocuklarınızı sevin onlarla zaman geçirin. Uyuşturucuyla mücadelenin en önemli ayağı ailelerdir, mahalledir. İçişleri Bakanlığımızın ‘UYUMA' diye bir uygulaması var. Bütün Ordulu kardeşlerime buradan sesleniyorum. Lütfen ‘UYUMA' uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin ve bulunduğunuz yerde fotoğrafını çekin tuşa basın. Konum bilgileri zaten çıkacağı için gerekenler yapılacaktır. O yüzden özellikle İçişleri Bakanlığımız Sayın Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu değişim ve değişikliklerle teknolojik alt yapısı da sağlandı. Bizim neslimizi zehirleyen, Türkiye'nin geleceğini çalan, anneleri babaları üzüntüye boğan bu çetelere bu şehirde yaşama hakkı asla tanımayacağız. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Benim her gün takip ettiğim en önemli hususlardan bir tanesi uyuşturucu ticaretidir.”