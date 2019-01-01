Vali Yavuz'dan yeni yıl denetimleri

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yeni yıl öncesi alınan tedbirleri yerinde inceledi. Uygulama görevini gerçekleştiren polis ekiplerinin durdurduğu araçların şoförleri ile görüşen Vali Yavuz, sürücülerin yeni yılını tebrik ederek, çikolata ikramında da bulundu. Vali Yavuz, Altınordu ilçesinde bulunan polis uygulama noktalarını, 112 Acil Çağrı Komuta Merkezini, İtfaiye Müdürlüğünü ve devlet hastanesini ziyaret ederek personellere kolaylıklar diledi. Vali Seddar Yavuz, Ordu'da yılbaşı için gerekli bütün tedbirlerin alındığına dikkat çekti.

Yeni yıl gecesinde görev yapan personellere moral ve motivasyon vererek alınan tedbirleri yerinde incelemek için ziyaretlerini sürdüren Vali Yavuz'a Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz ve yetkililer de eşlik etti.