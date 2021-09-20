Vali'den aşı çağrısı

Her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 pandemisi Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın katıldı.

Covid-19 pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Covid-19 pandemisi değerlendirme sunumunda haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu'nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

Vaka sayılarının azaltılması için filyasyon çalışmalarına, hane denetimlerine ve aşılama çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Dr. Fatih Aydın, aşılama çalışmalarına herkesin destek olmasını istedi.

Covid-19 pandemisinden korunmanın en etkili silahının aşılanma olduğunun altını çizen Vali Tuncay Sonel, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi Covid-19 salgınından korunmanın en etkili yolu aşı olmaktan geçiyor. Hem kendimizi hem çocuklarımızı, hem de toplum sağlığını koruyabilmek için herkesin mutlak suretle aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Aşılama konusunda toplumdaki herkese büyük görev düşüyor. Aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızı bir şekilde aşılarını yaptırmaya ikna etmeliyiz. Bunu da hep birlikte yapacağız” diye konuştu.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı görevlendirmesiyle bazı ilçelerde Kaymakam değişiklikleri olduğuna dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, “Tayin dolayısıyla ilimizden ayrılan Kaymakamlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İlimizde yeni göreve başlayan Kaymakamlarımıza da görevlerinde başarılar diliyorum. Tüm ilçelerimizde Kaymakamlarımız görevleri başındalar. Var gücümüzle Covid-19 pandemisi ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Okulların açılmasıyla birlikte okullara ve öğrencilere yönelik tedbirlerimizi ve denetimlerimizi daha hassas bir şekilde yerine getireceğiz. Bu konuda koordinasyon ve işbirliği içinde hareket edeceğiz” dedi.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz evlatlarımızın, engeli olan vatandaşlarımızın, şehit ve gazi ailelerinin evlerinde ziyaret edilmesi, hal ve hatırlarının sorulması hususunda da ilçe kaymakamlarına talimat verdi.

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.