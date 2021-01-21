Vali'den Halk Günü

Valilik Toplantı Salonunda yapılan “Halk Günü” toplantısında, Vali Tuncay Sonel vatandaşların tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları tek tek not alan Vali Sonel, toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi.

Toplantıya aileleri ile birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler veren ve onları sevindiren Vali Sonel, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

“Vatandaşlarımız bizimle görüşmek ve dertlerini, sıkıntılarını anlatmak istiyor. Biz de vatandaşlarımızın bu isteklerini en kısa sürede yerine getiriyoruz “diyen Vali Tuncay Sonel, ”Valiliğimizi telefonla arayıp randevu talebinde bulunan, ‘Açık Kapı' büromuzdan başvuru yapan, ya da şahsıma sosyal medyadan yazan vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımızı, ilgili kurum müdürlerimizin de katılımıyla ‘Halk Günü' adı altında düzenlediğimiz toplantılarımızda tek tek dinliyoruz. Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin kapısı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Vatandaşlarımız bizlere ne zaman isterlerse ulaşabilirler” diye konuştu.

Pandemi tedbirlerine ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına 64 vatandaşın katıldığını belirten Vali Sonel, “Özelikle bu pandemi döneminde vatandaşlarımızın randevu taleplerini yerine getirerek ilettikleri sorunlara anında çözüm bularak katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da pandemi kurallarına ve alınan tedbirlere uymalarını istiyoruz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kuralını ihmal etmemelerini kendilerinden istiyorum” dedi.

Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ettiler.