Validen kaymakamlara "orman yangınına karşı dikkatli olun" talimatı

Vali Sonel, 19 ilçe kaymakamından bu konuda hassasiyet göstermelerini de isteyerek, gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını istedi.

Her ay düzenli olarak yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Yanlıgaç ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Amiri Ahmet Kale, "Narkotik Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Yöntemleri, Risk Analiz Çalışmaları, Risk Analiz Yöntemleri, Narko Rehber Faaliyetleri" ve bölgenin istatistiki değerlendirilmesi konularında Vali Tuncay Sonel'e bilgi verdi. Sunum dolayısıyla teşekkür eden Vali Sonel, özellikle son günlerde ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekerek, ilde meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla jandarma ve emniyetin devriye gezdiğini söyledi. Sonel, 19 ilçe kaymakamından bu konuda hassasiyet göstermelerini, gerekli tedbirleri alarak dikkatli olmalarını da istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kuvvetli sağanak uyarılarına da vurgu yapan Vali Sonel, “Her bölgenin kendine göre bir özelliği bulunuyor. Bizler sel ve heyelan yaşanabilecek bölgedeyiz. Dere yataklarında selle ilgili yapılan ihbarlar anında değerlendirilsin, çok dikkatli olmak zorundayız” dedi.

Konuşmasında fındık sezonunun başladığını hatırlatan Vali Sonel, sahil kesiminde 7 Ağustos, orta kesimde 12 Ağustos, 500 rakım ve üzeri yüksek kesim olarak tabir edilen yerlerde ise 17 Ağustos tarihinde fındık toplanmaya başlanacağını belirterek, kaymakamlara erken hasada başlanılmaması konusunda gerekli uyarıların yapılması talimatını verdi. Belirlenen tarihten önce fındık toplamanın ekonomik kayıp olduğunun altını çizen Vali Sonel, “Hem aile ekonomisi hem ülke ekonomisi zarar görecektir. Bu nedenle vatandaşların belirlenen tarihlere uyması noktasında gerekli itinayı gösterelim” diye konuştu.

Valilik toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'na Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, kaymakamlar video konferans yoluyla, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, stajyer Kaymakamlar Esra Demirtaş ve Kerem Tunçer katıldı.