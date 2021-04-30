Vali'den üreten kadınlara tavsiye: “Kooperatif kurun”

Ordu'da göreve başladığı günden bu yana çeşitli etkinlik, merasim veya program vesilesiyle ilçelere giden Vali Tuncay Sonel, Aybastı ilçesini ziyaret etti.

Aybastı ilçe ziyaret programına, Kaymakamlığı ziyaret ederek başlayan Vali Tuncay Sonel, ardından Kaymakamlık binası önünde Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fevzi Okul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu tarafından karşılandı.

Halı dokuma kursu açıldı

Vali Tuncay Sonel, Kaymakamlık Makamına geçerek, Kaymakam Muhammet Şükrü Pekpak'tan ilçenin genel durumu, sorunları, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. İlçede kadınların el emeği ürünlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Kaymakam Muhammet Şükrü Pekpak, “Halk Eğitimi Merkezimizde 34 kadınımıza örgü bebek kursu verildi. Bu kurslarda örgü bebek yapımını öğrenen kadınlarımız aile bütçelerine katkıda bulunmaya başladılar. Geçmişte Aybastı ilçemizde 700'e yakın halı dokuma tezgahı varmış. Günümüzde yok olmayla karşı karşıya kalan halı dokumacılığını tekrar canlandırmak istiyoruz. Bunun için de Halk Eğitimi Merkezimizde halı dokumacılığı kursu açtık. İlçemizde halı dokumacılığını tekrar yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

“Kadınlar kooperatif kursun”

Vali Sonel, bu bilgiler ışığında ilçede Kadınlar Kooperatifi kurulmasının yararlı olacağını söyledi. Vali Sonel, “Atıl kalan köy okullarını çürümeye terk etmeyip, mutlaka değerlendirmeliyiz. O okulları kurs merkezi haline getirebilir. Bir Kültürevi haline dönüştürebiliriz. Yöre sakinlerinin kullanabileceği bir düğün salonu gibi sosyal tesis haline getirebiliriz. Her ilçemizde, kadınlarımızın el emeği ürünlerini değerlendirmek için Kadınlar Kooperatifi kurmalıyız. Üretilen ürünlerin pazarlama sorunu olmayacak. Kadınlarımız üretecekler, kazanacaklar ve mutlu olacaklar. Bu konuda yerel yöneticilerimiz çaba sarf etmeliler. Destek ve yardımcı olmak bizden, kooperatifi kurmak sizden” şeklinde konuştu.

"Kültür Sarayi ve Sanayi Sitesine ihtiyacımız var"

Vali Sonel, Aybastı Belediyesini de ziyaret ederek, belediye hizmetleri, yatırımlar, projeler ve ihtiyaçlar hakkında Belediye Başkanı Beytullah Geçtan'dan bilgi aldı. Aybastı'nın 61 yıllık ilçe olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, “İlçemizin önemli ihtiyaçlarından birisi olan TOKİ Konutları, İmam Hatip Lisesi binası, sizlerin de desteğiyle ilçemize kazandırıldı. İlçemizde işsizliğe büyük çare olacak Tekstilkent projemize DOKA'dan destek verdiniz. Bu hizmetlerin ilçemize kazandırılmasından dolayı vermiş olduğunuz desteklere ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum. 70-80yıllık su sorunumuz OSKİ'nin yapmış olduğu ihale ile birlikte çözülüyor. Doğalgazı ilçemizde kullanmak istiyoruz. Çevre yolu ihtiyacımız var. Çevre yolu için kamulaştırma çalışmaları yüzde 80 düzeyinde bitti. Perşembe Yaylamızda imar sorunumuz var. Sağlık Mahallemizde yaşanan afetten kaynaklanan bazı sıkıntılarımız var. İlçemizde ihtiyaç duyulan Küçük Sanayi Sitesi, Kültür Sarayı yapımı konularında da sizlerden yardım ve destek bekliyoruz” diye konuştu.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Aybastı ilçesine de yapılan hizmetlere ve yatırımlara destek olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Vali Tuncay Sonel, “Aybastı ilçemiz, tarihi özelliğe ve öneme sahip bir ilçemiz. Perşembe Yaylamız, bizler için bir nimettir. Hep birlikte orayı korumalıyız” ifadelerini kullandı.