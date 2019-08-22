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Valilikten önemli meteorolojik uyarı

Ordu Valiliği’nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.


Yapılan açıklamada, Ordu genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saat 23.00 ile yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların, Altınordu ilçesinin batısı, Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce, Çaybaşı bölgelerinde etkisini arttırarak, çok kuvvetli (75-100 kilogram) olması tahmin edilmektedir. Yağışlarla birlikte görülmesi beklenen ani su baskını, dolu ve yıldırım hadisesine karşı dikaktli olması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

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