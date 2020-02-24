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Valilikten 'şiddetli fırtına' uyarısı

Ordu Valiliğinden yapılan uyarıda, şiddetli fırtına olabileceğine dikkat çekildi.


Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Ordu'da bugün başlaması beklenen lodos rüzgarın, zamanla batı ve kuzey batı yönlerde, iç kesimlerin yükseklerinde ve kuzey kesimlerde etkisini arttırarak, saatte 50-70 kilometre hıza ulaşabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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