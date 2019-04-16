‘Vanessa' kelebeği zararsız

Son zamanlarda yoğun olarak kelebek popülasyonu görüldüğünü belirten Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Bu görülen kelebek diken kelebeği olup 'vanessa cynthia cardui' olarak da bilinmektedir. Diken kelebeği kuzey yarımkürenin tamamı, Afrika ve Avustralya kıtaları ile küresel olarak en yaygın dağılış gösteren kelebek türlerindendir. Türkiye'nin tüm illerinde bulunmaktadır. Bu tür göçmen kelebeklerdendir. Baharda kuzey Afrika'dan Avrupa'ya göç ederler. Çayırlar, makilikler, orman alanlarında yaşarlar. Konukçuları devedikeni, hatmi çiçeği türleri, galagan, ebegümeci, ısırgan, boğa dikeni gibi yabani bitkiler ile beslenir. Bu kelebek türünün mevcut tarımsal yapımıza herhangi bir zararı yoktur. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur” dedi.