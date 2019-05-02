Vargel çiçekleri açmaya başladı

Kabadüz ilçesinin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda ilkbaharın gelişiyle birlikte vargel çiçekleri açtı.

Çambaşı Yaylası'nda havaların ısınmaya başlamasıyla vargel çiçekleri de açmaya başladı.

İlçe sakinlerinden Ramis Yılmaz, baharla birlikte vargel çiçeklerinin açmaya başladığını söyledi.

Vargel çiçeklerinin yaylaya ayrı bir güzellik kattığını dile getiren Yılmaz, "İlkbaharın gelişiyle eriyen karların arasından vargel çiçekleri açıyor. Bu çiçekler yaylamıza ayrı bir güzellik katıyor" dedi.