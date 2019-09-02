Vatan aşığı bireyler yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptığı açıklamada, “2019-2020 Eğitim öğretim yılına hayırlısı ile başlıyoruz. Geleceğimiz ile ilgili beklentilerimizin, hayallerimizin gerçekleşmesi, milletimizin bekası için hepimizin omuzlarındaki yükün ağırlığı malumdur. Ancak söz konusu çocuklarımız, söz konusu bayrağımız, söz konusu değerlerimiz olunca bütün bedenimiz ve benliğimiz ile el ele vererek çalışmak onurumuz olur. Bütün mesai arkadaşlarımın aynı duygularla çalışıp 2018-2019 eğitim- öğretim yılında neleri başardığımız takdire şayandır. Bu günden başlayarak sınıfımızda, okulumuzda değişim hikayesi, başarı öyküleri yazarak bize emanet edilen yavrularımızı bütün kültürel yozlaştırmaların farkında, okuyan ve düşünen, yorumlayan, dinine, diline bağlı, toplumun sorunlarının farkında, yaşamla barışık birer millet neferi, vatan aşığı olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Okulumuzda ilk günden güler yüzlü, güven veren, iletişime açık, nereye yürüyeceği i bilen, okulunu iyi tanıyan, değişim hikayesi yazmaya hazır bir şekilde personelimizi, velimizi, öğretmenimizi ve öğrencilerimizi karşılamak dileğiyle. Hepimizin Rabbim yardımcısı olsun. Başarılı bir eğitim - öğretim yılı, hayırlı olsun” diye konuştu.