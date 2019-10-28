Ordu'nun Ünye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı esnaflara Türk bayrağı dağıtarak bayramlarını kutladı.

İlçenin Niksar Caddesi'nden başlayan bayrak dağıtımı Ünye'de bulunan iş yerlerindeki esnaflara hediye edildi. Programda ise yaklaşık 500 adet bayrak dağıtıldı. Bayrak dağıtımı sırasında konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bu günün ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nın kutladığı mukaddes bir gündür. 96. yıl dönümü nedeniyle bizlerde Belediye Başkanımız, Başsavcımız, Garnizon Komutanımız ile beraber esnaflarımıza bayram dağıtımı gerçekleştirdik. Bu gün vatan sevgisi Ünye'yi kırmızı beyaza bürüdü" dedi.

İş yeri sahipleri bayrak dağıtımından ardından Kaymakam Güney ve beraberindekilere teşekkür ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.