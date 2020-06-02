İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşın dikkati yavru karacaları kurtardı

Ordu’nun Ünye ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan iki yavru karaca koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan iki yavru karaca koruma altına alındı.


İlçenin Saraycık Mahallesi'nde bahçede çalışan Musa Ocak, köpeklerin iki karaca yavrusuna zarar verdiğini fark etti. Karacaları köpeklerden kurtaran Ocak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bildirmesinin ardından yavru karacalar ilçede görev yapan Veteriner Hekim Ali Güngör'e teslim edildi.


İlk müdahalesini yapan Veteriner Hekim Ali Güngör, ”Sağlıklı olduğu için onu doğal ortamına bıraktık. Annesi tekrar gelerek onu alabiliyor. Yerinde kalmasında fayda var. Diğer yavrunun arka ayağının kırık. Yavrularımızın tedavisinin ardından tekrar Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne gönderilecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.