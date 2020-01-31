İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar: "Kafamızın üstünden alev topu geçti"

Ordu’nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi’nde BOTAŞ’a ait ana boru hattının patlaması sonucu iki ev hasar gördü.

Ordu'nun Ünye ilçesi Yazkonağı Mahallesi'nde BOTAŞ'a ait ana boru hattının patlaması sonucu iki ev hasar gördü.


Patlamanın yaşandığı bölgeye oturan 73 yaşındaki Mustafa Baş, "Evde hanımımla beraber oturuyordum. Ben uçak gibi bir şey patladı zannettim. Ben kendimi evden dışarı çıkarır çıkarmaz bir alev topu kafamın üzerinden geçti. Ben alevler büyüyünce zaten evden dışarı kaçtım. Zaten sesi duyan komşularım kaçmaya başladı" dedi.



Alevler evin üstüne kadar geldi.


Olay anında yaşadıklarını anlatan mahallenin eski muhtarı Fahri Bayrak, "Ben evde otururken dışarıda bir kütleme sesi oldu. Ben önce deprem oluyor zannettim. Baktık ki doğal gaz ana borucu patlamış. Ben hayatımda böyle bir olay görmedim. Alevler etrafı öyle sardı ki evimizin üstüne kadar geldi" diye konuştu.


Yaşanılan patlama sonrası bölgeye tedbir amaçlı güvenlik şeridi çekilirken, çalışmaların ise halen devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.