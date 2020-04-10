Vatandaşlar yasak öncesi market ve fırınlara akın etti

İçişleri Bakanlığı tarafından bu gece başlayacak ve 31 büyükşehirde uygulanmaya konulacak 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar alışverişleri için marketlere ve fırınlara akın etti.

Korona virüs salgını nedeniyle 31 büyükşehre bu geceden itibaren 48 saatlik uygulanacak yasak öncesi vatandaşlar market ve fırın alışverişleri için sokağa indi. Ünye'nin Niksar Caddesi'nde oluşan insan ve araç trafiği adeta şehrin ulaşımını kitlerken, yarın ise fırınların açık olacağı öğrenildi. Sokağa çıkma yasağı sonrası marketlere ve fırınlarda yoğunluk gösteren vatandaşlar sosyal ara ara sosyal mesafe sınırlarını unutsa da bazı vatandaşlar ise ekmek bulamadı.