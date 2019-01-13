Vatandaşlardan Çambaşı Kayak Merkezi'ne büyük ilgi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin denize en yakın kayak merkezi olma özelliğine sahip Çambaşı Kayak Merkezi'ne kayakseverler büyük ilgi gösteriyor.

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda bulunan ve kar kalitesiyle kayakseverlerin ilgisini üzerine çeken Çambaşı Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda kayakseveri ağırladı. Kendi araçları ve turlarla gelen kayakseverler kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Kayak Merkezi'nin her geçen gün daha çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Tesise gelenlerin gönüllerince eğlendiğini dile getiren Başkan Kaya, "İnsanlarımız buraya gelerek neşe, mutluluk içinde kayak yapıyorlar. Kayakseverlerin tesise olan ilgisi her gün artıyor."dedi.