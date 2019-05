Vatandaşların tansiyonu ölçüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde Sağlık Müdürlüğü görevlileri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların tansiyonunu ölçtü. 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurdu. Vatandaşların tansiyonunu ölçen sağlık görevlileri normalin dışında tansiyonu çıkan vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. El broşürleriyle tansiyonun önemine ve yapılaması gerekenlere dikkat çeken sağlık görevlileri gün boyu bu etkinliği sürdürdü. Yapılan açıklamada ise, “Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplumu bilincini oluşturmak ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı yaşam davranışlarını teşvik etmek için etkinlik programı düzenlendi” denildi.

Standı ziyaret eden vatandaşlara kronik hastalıkların önlenmesi, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi ve fiziksel aktivitenin yararları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.