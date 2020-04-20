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Vinçle 5. kata çıkıp evlilik teklifi yaptı

Ordu’da bir genç kiraladığı vinçle çıktığı binanın 5’inci katında kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Ordu'da bir genç kiraladığı vinçle çıktığı binanın 5'inci katında kız arkadaşına evlilik teklif etti.


Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Enes Aşur (27), korona virüs nedeniyle tulum ve maske önlemi alarak, kiraladığı vinçle bir binanın 5'inci katında satın aldıkları ve evlendiklerinde birlikte oturacakları eve kadar çıkarak, kız arkadaşı Elif Yalçınkaya'ya (27) sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında tulum, maske ve koruyucu gözlük takan Aşur, Elif Yalçınkaya'nın satın aldıkları evi incelediği sırada vinçle balkona çıktı. "Bir ömür elimi tutmaya ne dersin? Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açan Eneş Aşur, balkona çıkan kız arkadaşının başından aşağıya kırmızı gül döktü. Yalçınkaya, Aşur'un teklife "Evet" yanıtı verdi. Daha sonra kız arkadaşına koruyucu tulum hediye eden Aşur, davul-zurna eşliğinde evlilik teklifinin kabul edilmesini kutladı.

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