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Virajı alamayan araç dereye uçtu: 2 ölü

Ordu’da virajı alamayan aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Ordu'da virajı alamayan aracın dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.


Kaza, Perşembe ilçesi Çeşmeönü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Gümüş idaresindeki 55 ATR 12 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Murat Baş'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Sürücü Seyfi Gümüş'ün Perşembe ilçesine bağlı Boğazcık Mahalle Muhtarı olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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