Vosvoslarla otizme dikkat çektiler

Bütün dünyada sempati toplayan efsanevi Beetle modeline gönül verenler bu sefer otizme dikkat çekmek için Ordu'nun Fatsa ilçesinde 7'ncisini düzenledikleri şenlikte buluştu.

Farklı il ve ilçelerden Vosvoscular Fatsa ilçesinde otizmli çocuklar için bir araya gelerek farkındalık oluşturmak için şehir turu atarak kamp yaptı. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen şenlikte farklı il ve ilçelerden gelen katılımcılar hem kaynaştılar hem de otizme dikkat çektiler.

Otizme farkındalık oluşturmak amacıyla Fatsa'da buluştuklarını belirten Fatsa Vosvos Kulübü Başkanı Akın Özel, "Vosvos şenliğinin Fatsa'da yedincisini gerçekleştirdik. 2 Nisan Otizm Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliğini birleştirdik. Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Sivas ve Samsun illerinden gelen katılımcılarla buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Fatsa'da otizm ile ilgili eğitim veren okullarla biraya gelerek etkinliğimizi zenginleştirdik. Her yıl gerçekleştiriyoruz. Her geçen yıl daha fazla katılım oluyor. Klasik otomobillerimizi ilginin artması bizim için sevindirici" dedi.

Vosvosculara teşekkür eden özel eğitim sorumlusu Hakan Koç, "Tüm Fatsa'da otizme farkındalık oluşturmak için Vosvos Kulübü ile bir araya gelerek bir organizasyon yaptık. Öğrencilerimiz vosvos ile turladılar ve güzel amacına uygun bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçenlere minnettarız" şeklinde konuştu.

Samsun'dan gelerek şenliğe bu yıl ilk defa destek verdiğini belirten Yalçın Terzi, "İlk defa katıldım ve sevinçliyim. Vosvos Şenliği'ndeki ortam çok güzel. Bundan sonra her yıl katılacağım" diye konuştu.