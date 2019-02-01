İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban domuzları şehre indi

Ordu’da şehir merkezine kadar inen yaban domuzları görenleri korkuttu.

Ordu'da şehir merkezine kadar inen yaban domuzları görenleri korkuttu.


Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde sürü halinde gezen 4 yaban domuzu görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu. Aç kaldıkları için şehir merkezine indikleri düşünülen ve Civil Irmağı içerisi ile ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı etrafında da bir müddet gezen yaban domuzları, bir süre sonra gözlerden kayboldu.


Domuzları gören bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, hızlı bir şekilde koşan 3 yaban domuzunu, bir yaban domuzunun daha takip ettiği ve gözlerden kaybolduğu yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.