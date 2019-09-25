Yaban domuzlarının büyüklüğü şaşırtıyor

Ordu’da 250 kiloluk yaban domuzunun avlanmasının ardından bu kez 270 kiloluk domuz avı gerçekleştirildi.
Ordu'da 250 kiloluk yaban domuzunun avlanmasının ardından bu kez 270 kiloluk domuz avı gerçekleştirildi.
Yaban domuz avının başlamasıyla birlikte avcılar sahaya çıktı. Altınordu ilçesinde Kerim Güneş adlı avcının vurduğu 250 kiloluk yaban domuzundan sonra Mesudiye ilçesinde 270 kiloluk yaban domuzu avlandı. Avcı Aşkın Uludağ, Mesudiye ilçesi kırsalında 270 kilogram ağırlığında yaban domuzu vurdu. Uludağ, vurduğu hayvanın başında fotoğraf çektirdi.