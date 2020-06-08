Yağan dolu fındıklara zarar verdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen günlerde yağan dolu fındığa zarar verdi.

İlçenin Yavaş, Eskiköy bölgelerinde hasara neden olan dolu nedeniyle fındıkta ve sebze fidelerinde zarar meydana geldi. Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hasar tespit çalışmalarına başladığını söyledi.

Başkan Gürsu yaptığı açıklamada, “Fideleri zarar gören çiftçilerimize çeşitli sebze fideleri hediye edilmiştir. Böyle bir hadisenin tekrar yaşanmamasını diliyoruz” dedi.