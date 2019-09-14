Yağmur, kivi üreticisine yaradı

Ordu'da uzun süreli yağışların ardından, havaların ısınmasıyla kivi meyvesi hasat edilecek boyuta ulaştı.

Kabadüz ilçesinde yaz boyu aralıklarla devam eden yağışlarla kiviler istenilen boyuta yaklaştı. İlçede iki ay sonra yapılacak hasat öncesi üreticiler bahçelerindeki kaliteli kivinin sevincini yaşıyor.

İlçe merkezinde yaşayan emekli öğretmen Dursun Uzunçakmak, uzun süreli yağışların kivi meyvesini büyüttüğünü söyledi.

Sürekli yağışlarla fındığın toplanması ve kurutmasında sorunlar yaşadıklarını anımsatan Uzunçakmak, “Yağışlarla kiviler çok güzel büyüdü. Kivilerin toplanmasına yaklaşık 2 ay olmasına karşın kiviler şimdiden istenilen büyüklüğe ulaştı. İlçemizin 250 rakımda bulunan kivi bahçelerinde çok mükemmel kivi var” dedi.