Yağmur suyu hattına sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sitenin atıl durumda olan yağmur suyu hattına düşen ve mahsur kaldığı borudan çıkamayan 5 yaşındaki ev kedisi Zeytin, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Gölevi Mahallesi Güvenevler 2. Sokak üzerinde bulunan bir sitesinin kullanılmayan yağmur suyu hattına bir kedi düştüğünü gören çevredekiler durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Yağmur suyu hattına düşerek mahsur kalan 5 yaşındaki ev kedisi Zeytin için çalışma başlatan ekipler, birkaç farklı noktayı kazdıktan sonra kediye ulaşmayı başardı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Zeytin, sağlıklı bir şekilde kurtarılarak sahibi Beyza Yürek'e teslim edildi. Çalışmalar esnasında kedinin sahibi Beyza Yürek, endişeli bekleyişi ve sonrasında kedisine kavuşması sonrası ekiplere teşekkür etti.