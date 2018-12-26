Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilkokul öğrencileri, postaneden yakınlarına yılbaşı tebrik kartı gönderdiler.

Öğretmenleriyle birlikte Fatsa PTT Müdürlüğüne gelen Fatsa Hatice Bahattin Şener Okulu öğrencileri, teknoloji karşısında unutulmaya yüz tutan mektup, tebrik kartı ve kartpostalları hazırladıkları zarflara koyarak ailelerine yolladılar.

Minik öğrenciler teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar ve cep telefonları ile bayram ve yılbaşı kutlamalarının yapıldığını belirterek, bu yılbaşında yakınlarına ve ailelerine tebrik kartı yollayarak sürpriz yaptıklarını söylediler.