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Yalıköy'de heyelan riski

Samsun-Ordu sahil yolundaki heyelan riski, sürücüleri ve yöre sakinlerini tedirgin ediyor.


Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde asfalt yolda meydana gelen heyelan hem mahalle sakinlerini hem de yoldan geçen sürücüleri korkutuyor. Mahalle sakinlerinden Ercüment Karamustafa, "Buradaki sorunu başta Karayolları Bölge Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara ilettik. Fakat gelen gelen giden yok. Asfaltın altından geçen su nedeniyle heyelanların olduğunu söyleyebilirim. Bizler oradan geçerken tedirgin oluyoruz. Yetkililerin biran önce gelip bu sorunu çözmelerini istiyoruz” dedi.

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