Yalıköy'de ilkbahar güzelliği

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'ndeki ilkbahar güzelliği görenleri hayran bırakıyor.

Muhteşem doğa manzarası, yeşil ile mavinin buluştuğu yerlerden olan Karadeniz'in şirin ilçesi Fatsa'nın Yalıköy Mahallesi yaz ve kış ayı olmak üzere turizmcileri çekiyor. İlçe sakinlerinden Lütfi Aydın, “Mahallemiz gerçekten her şeyiyle çok güzel. Burada yaşamak adeta ömrü uzatıyorum diyebilirim. Deniz koyları, dağ manzaralarının efsane görüntüsü biz burada yaşayanlara gerçekten iyi yaşam olanakları sağlıyor. Yaşadığımız bölge gerçekten çok güzel ve doğanın müthiş manzaralarına sahip bir yer. İlkbahar ile yaz mevsiminin arasındaki bu manzaraları sağlık yürüyüşleri yaparak değerlendiriyoruz” dedi.