İhlas Haber Ajansı

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Yalnız yaşayan gurbetçi kadın evinde ölü bulundu

Almanya’da yaşayan ve geçici bir süreliğine memleketi Ünye’ye gelen 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Almanya'da yaşayan ve geçici bir süreliğine memleketi Ünye'ye gelen 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.


Yalnız yaşayan kadının Almanya'daki ailesi, Çamurlu Mahallesi Saklıkent Sitesi'ndeki evinde ikamet ettiği bilinen Aysel Egin'den 3 gündür haber alamadı. Bunun üzerine polise haber verildi, sağlık ekipleri ve itfaiye apartmana geldi. Yedinci kattaki daireden yaşam belirtisi alamayan ekipler çelik kapıyı kırarak kadının evine girdi. Birkaç gün önce Türkiye'ye gelen kadının cansız bedeniyle karşılaşıldı.


Olay yeri güvenlik çemberine alınırken olay yeri inceleme ekipleri ve savcı gerekli çalışmalarını yaptı. Aysel Egin'in vefatı ile alakalı inceleme başlatıldı.

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